Pronostico Napoli-Salernitana, le quote e le statistiche del match

Primo potenziale match point per il Napoli che, qualora la Lazio non vinca sul campo dell’ Inter , battendo la Salernitana potrebbe cucirsi sul petto il terzo scudetto della sua storia. Una opportunità che gli azzurri a questo punto non vorranno certo farsi sfuggire e questo comporta che il compito della formazione allenata da Paulo Sousa , al Maradona davanti ad uno stadio gremito in ogni ordine di posti, sarà comunque difficilissimo.

Per conquistare il titolo di “Campioni d’Italia”, però, a Di Lorenzo e compagni servono comunque i tre punti e questi torneranno utilissimi anche se la Lazio dovesse vincere a San Siro. Il pronostico di questo match è quindi indirizzato chiaramente sul segno “1” (e anche le quote sono d’accordissimo su questo), un pronostico che, visto il rendimento del Napoli di quest’anno, sarebbe stato lo stesso anche se questa gara non avesse messo in palio lo scudetto. L’unica cosa che può valere la pena aggiungere riguarda il primo tempo visto che, da ben nove partite di campionato consecutive, l’undici di Spalletti non chiude la prima frazione di gioco con un segno “1” (ovvero non va negli spogliatoi in vantaggio al Maradona e in svantaggio lontano da casa). Un’accoppiata “Parziale/Finale 1/1”, collezionata complessivamente dal Napoli sette volte su sette in casa, che invece la Salernitana ha fatto registrare fin qui ben sei volte in trasferta (delle sue nove totali).