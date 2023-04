Pronostico Fiorentina-Sampdoria, ecco la quota del segno 1

La Fiorentina di Vincenzo Italiano in questa seconda parte di stagione ha senza dubbio reso felici i propri tifosi. La " Viola " non solo è in piena corsa per vincere la Conference League ma giovedì scorso è riuscita a raggiungere anche la finale di coppa Italia a discapito di una Cremonese che nel match di ritorno (0-0 al " Franchi ") non è riuscita a rimontare lo svantaggio di due reti che si era venuto a creare nei primi 90 minuti di gara.

La compagine toscana inoltre sta ottenendo degli ottimi risultati anche in campionato. Cabral e compagni prima di perdere per 3-2 contro il Monza avevano fatto registrare 5 successi e 3 pareggi nelle precedenti 8 giornate del torneo.

La Sampdoria è ultima con soli 17 punti conquistati nelle prime 31 gare di campionato. Il club blucerchiato nelle 15 trasferte disputate ha centrato il successo soltanto in 2 occasioni. Per quanto riguarda il computo delle reti realizzate e subite in esterna dalla squadra di Stankovic sono solo 11 quelle all'attivo e ben 29 quelle al passivo.



Una "combo" per il match in programma al "Franchi"

Per le quote non dovrebbe esserci partita. Il segno 1 è in lavagna mediamente a 1.30 mentre un eventuale risultato positivo da parte degli ospiti moltiplicherebbe per 3.45 volte una qualsiasi puntata. La Fiorentina nelle ultime 5 sfide giocate in casa non ha mai realizzato più di due reti, la "combo" Multigol Casa 1-3+Multigol Ospite 1-2 paga circa 2.50.