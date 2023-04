Bologna-Juventus, le quote pendono dalla parte dei bianconeri

La squadra di Massimiliano Allegri ha assolutamente bisogno di ritrovare un successo che manca ormai da tre turni consecutivi. La "Vecchia Signora" nelle precedenti tre gare disputate in Serie A ha sempre perso contro Lazio (2-1), Sassuolo (1-0) e Napoli (1-0).

Il Bologna in questa stagione davanti al proprio pubblico ha fatto registrare la bellezza di 7 vittorie, 6 pareggi e soltanto 3 sconfitte, 21 i gol messi a segno dalla compagine rossoblù, soltanto 11 invece quelli al passivo.

Bianconeri favoriti ma... scopri il pronostico

I bianconeri partono favoriti nonostante in trasferta abbiano perso il doppio degli incontri persi in casa dal Bologna. Il segno 1 al 90' paga 3.35 mentre il "2" è in lavagna a circa 2.20. Per i risultati ottenuti nelle ultime settimane l'undici di Thiago Motta merita un pizzico di fiducia (da segnalare l'1-1 con il Milan, la vittoria per 2-0 a Bergamo con l'Atalanta e lo 0-0 contro la Lazio), il Goal si gioca mediamente a 1.95 mentre la "combo" che lega l'Under 2,5 Casa all'Over 0,5 Ospite vale 1.40.