Pronostico Arsenal-Chelsea, le statistiche del derby di Londra

Il Manchester City ha le mani sulla Premier ma l'Arsenal ha il dovere di lottare fino in fondo. La squadra di Arteta ha perso senza appello lo scontro diretto con i Citizens, quarta di fila senza vittoria per Jorginho e compagni. All'Emirates arriva il Chelsea per un derby londinese che sulla carta vede nettamente favoriti i Gunners.

Arsenal-Chelsea, fai il tuo pronostico

Nel derby l'Arsenal gioca contro sé stesso

Più che il Chelsea l'Arsenal deve temere sé stesso e l'eventuale contraccolpo psicologico dovuto alle sberle prese da De Bruyne e Haaland: due mostri. Se le vittorie stanno latitando, l'Arsenal sta comunque facendo divertire la platea: 6 Over 3,5 di fila!

Del Chelsea nulla di positivo da segnalare, la stagione va archiviata in fretta. Di recente i Blues hanno perso con Wolves, Brighton e Brentford e sono 13 i ko in campionato come 13 (soltanto) sono le reti segnate in trasferta. What else?

Vero che in un derby può succedere di tutto ma per l'Arsenal non vincere questo match vorrebbe dire resa anticipata. Dunque, l'1 a 1.65 è il segno da prendere in considerazione.