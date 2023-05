Scommesse Liga, ecco il pronostico di Real Sociedad-Real Madrid

Barcellona primo e già sicuro di partecipare alla prossima edizione della Champions League , il Real Madrid invece è secondo con 11 punti in meno dei blaugrana ma con 15 lunghezze di vantaggio sul Villarreal quinto. Con 6 giornate ancora da disputare le possibilità dei " Blancos " di conquistare la Liga sono davvero minime mentre non sembra in discussione la presenza anche nella prossima stagione di Benzema e soci nella principale competizione europea per club.

La Real Sociedad, padrona di casa e prossimo avversario delle "Merengues", invece trovandosi al quarto posto con soli 5 punti in più del Villarreal proverà a vincere per non rischiare di perdere quel piccolo vantaggio acquisito nei confronti del "Sottomarino Giallo".

Quote molto equilibrate

Il Real Madrid nelle precedenti 5 trasferte di campionato ha vinto soltanto per 2 volte (entrambe per 2-0) contro Cadice e Osasuna mentre nelle restanti 3 gare esterne ha fatto registrare un pareggio (0-0 con il Betis) e 2 sconfitte (2-1 con il Barcellona e 4-2 con il Girona).

La Real Sociedad non ha mai perso nelle ultime 5 gare disputate alla "Reale Arena". La compagine biancoblù con 7 reti all'attivo e soltanto 2 al passivo ha conquistato i tre punti contro Rayo (2-1), Getafe (2-0) ed Elche (2-0) mentre non è riuscita ad andare oltre il pareggio contro Cadice (0-0) e Celta Vigo (1-1).

Le quote di questo incontro non si sbilanciano e prongono sia il segno 1 (a 2.55) che il segno 2 (a 2.70) quasi allo stesso valore. Da non escludere che la Real Sociedad riesca a rimanere imbattuta, la doppia chance 1X moltiplica la posta per 1.45.

Curiosità: il Real Madrid nelle ultime 9 gare ufficiali ha sempre segnato un numero di reti "Pari" (0, 2, 4...). La "Somma Gol Ospite Dispari" raddoppia mediamente una qualsiasi puntata.