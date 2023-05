Pronostico Milan-Cremonese: Champions contro salvezza

Il Milan lotta per la Champions, la Cremonese rincorre una difficile salvezza. Al Meazza la squadra di Pioli è chiamata a evitare passi falsi come quello dell'andata allo Zini quando il Diavolo non andò oltre lo 0-0. Non l'unico incidente di percorso contro una "piccola": senza andare troppo indietro nel tempo, da San Siro sono usciti con un punto Salernitana (1-1) ed Empoli (0-0).