Pronostico Empoli-Bologna, le quote e le statistiche del match

La compagine toscana nelle precedenti 10 giornate di campionato è riuscita a vincere soltanto contro il Lecce (1-0) mentre nelle restanti 9 gare è riuscita a totalizzare soltanto un punto contro il Milan (0-0).

In questa stagione però l'Empoli è riuscito a vincere in 5 occasioni al "Castellani", quattro volte per 1-0 (contro Lecce, Sampdoria, Sassuolo e Monza) e una volta per 2-0 (con la Cremonese).

I toscani meritano fiducia

Il Bologna naviga tranquillo nella parte centrale della classifica, con 45 punti conquistati i rossoblù non hanno più nulla da chiedere a questo campionato.

La squadra allenata da Thiago Motta non avendo più nulla da perdere potrebbe anche concedere ai toscani l'occasione giusta per andare a segno. Da provare il Multigol Casa 1-2 al triplice fischio dell'arbitro.