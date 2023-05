Pronostico Brighton-Man Utd, sfida quasi alla... Pari

Tempo di recuperi in Premier League, sotto i riflettori un interessante Brighton-Man Utd. I Red Devils quarti in classifica dopo aver battuto 1-0 l'Aston Villa affrontano la squadra rivelazione del campionato , che nell'ultimo turno ha disintegrato i Wolves con un tennistico 6-0.

Brighton-Man Utd, fai il tuo pronostico

Brighton, in casa manca la somma gol 2

Il Man United affronta l'unica formazione che l'ha battuto in campionato all'Old Trafford, proprio al debutto in Premier League. Il Brighton al tempo stesso vuole vendicare il recente ko in semifinale di Fa Cup contro il Manchester, arrivato però solo ai rigori dopo un combattuto 0-0.

In campionato i Seagulls non hanno mai centrato la somma gol 2 in casa mentre lo United ha collezionato il No Goal in nove delle ultime dieci partite.

Trasferta da prendere con le molle per Rashford e compagni, il Brighton di De Zerbi non si pone limiti e gioca davvero bene. In questo contesto l'esito Goal sembra poterci stare. In alternativa occhio all'opzione "Pari".