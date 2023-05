Pronostici Liga, Athletic Bilbao favorito sul Betis

Athletic Bilbao e Betis si sfidano al San Mames per la 33ª giornata di Liga. In discesa le quotazioni degli andalusi, sconfitti malamente dal Barcellona (0-4) e ora costretti a lottare quanto meno per un posto in Conference League. L' Athletic Bilbao è reduce dal pareggio ottenuto in extremis contro il Maiorca (1-1).

Athletic Bilbao-Betis, fai il tuo pronostico

Precedenti e consigli

Solo un punto nelle ultime quattro trasferte per il Betis che, oltretutto, ha trascorsi a dir poco negativi in Liga sul campo del Bilbao. Qui l'Athletic di recente ha vinto in modo convincente contro la Real Sociedad e poi perso in maniera sfortunata contro il redivivo Siviglia. Passare da queste parti, comunque, non è semplice per nessuno anche per una questione ambientale.

Traduzione. Il pronostico sorride al Bilbao che questo match non dovrebbe perderlo. L'1 si gioca mediamente a 1.70, tenendo presente che i baschi non hanno ancora pareggiato in casa per 1-1 si può optare per la combo 1X più Multigol 1-3 o 1-4.