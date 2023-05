Scommesse Bundesliga, ecco il pronostico di Mainz-Schalke

Dopo ben sei vittorie e quattro pareggi anche la striscia di risultati utili consecutivi del Mainz è giunta al termine. La scorsa settimana la squadra allenata da Bo Svensson non è riuscita ad arginare gli attacchi di un Wolfsburg che in casa è riuscito ad archiviare la pratica già nel primo tempo (3-0).

La compagine biancorossa ora si appresta a ricevere uno Schalke posizionato al penultimo posto della classifica e bisognoso di far punti per cercare di raggiungere la zona salvezza. Il Mainz nell'ultima partita disputata alla "Mewa Arena" è riuscito a battere per 3-1 il Bayern Monaco mentre nelle precedenti 14 gare interne ha collezionato 5 vittorie, 6 pareggi e soltanto 3 sconfitte. Karim Onisiwo e compagni in casa con 28 gol all'attivo viaggiano a una media di 1,86 reti realizzate a partita.

Lo Schalke non può assolutamente permettersi di perdere questo incontro ma in trasferta in questa stagione è riuscito a vincere soltanto sul campo del Bochum (2-0). I biancoblù lontano dai lidi amici complessivamente hanno fatto registrare 1 successo, 5 pareggi e 8 sconfitte con soltanto 7 reti segnate e ben 23 subite.

I biancorossi partono favoriti

Il Mainz può ancora sperare di raggiungere la zona Europa. Il segno 1 al triplice fischio dell'arbitro è in lavagna mediamente a 1.65 mentre la doppia chance X2 si gioca a circa 2.25. Per le quote entrambe le squadre hanno le potenzialità per andare a segno, il Goal è proposto a 1.77 mentre la "combo" Multigol Casa 1-3+Multigol Ospite 1-2 moltiplica la posta per 2.05.