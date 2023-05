Copa del Rey, finale Real Madrid-Osasuna: analisi e pronostico

Real Madrid-Osasuna, fai il tuo pronostico

Per le quote è sfida da Over 2,5

Nel lungo cammino che porta la squadra di Pamplona all’Estadio de la cartuja di Siviglia (teatro della finale) quello che colpisce è la capacità dei navarri di avere sempre la meglio al termine dei 90 regolamentari. Dai sedicesimi in poi, infatti, Ezzalzouli e compagni hanno eliminato nell’ordine Gimnastic, Betis, Siviglia e Athletic Bilbao sempre ricorrendo a supplementari o rigori. Insomma, il Real farà bene a chiudere i conti nei 90 minuti.

I Blancos però non sono stati da meno. Contro Villarreal e Atletico Madrid (non due squadre qualsiasi) Vinicius e compagni hanno rimontato uno svantaggio iniziale segnando poi tre reti. Contro il Barcellona ecco il vero capolavoro: ko al Bernabeu per 1-0 e poker calato al Camp Nou davanti ad un attonito pubblico blaugrana. Come sono finite le due sfide in campionato? Pareggio per 1-1 in casa del Madrid e vittoria del Real per 2-0 a Pamplona: dunque, doppio Under 2,5 sempre con somma gol finale 2.

Un dato che però non influisce nelle quote Under/Over 2,5 del match, visto che l’Over viene considerato più probabile dai bookie (quota 1.55 di media) contro il 2.5/2.30 previsto per l’Under. Da tener presente che nelle ultime dieci partite giocate il Real ha sempre segnato almeno due reti. L’Over 1,5 “Casa” vale 1.40 mentre il Multigol “Casa” 2-4 è offerto a 1.95.