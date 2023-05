Scommesse Serie A, le statistiche e il pronostico di Atalanta-Juventus

Dopo un paio di colpi a vuoto (sconfitta interna contro il Bologna per 2-0 e pareggio esterno per 1-1 a Firenze ) l’ Atalanta ha ripreso a correre centrando tre vittorie di fila nelle ultime tre esibizioni. Un “break” positivo in chiave “caccia ad un posto nella prossima Champions ” che permette all’undici bergamasco di essere ancora in piena corsa per questo traguardo. Sulla strada di Gasperini stavolta c’è la Juventus , avversario sempre ostico che, dopo aver messo insieme un solo punto in quattro partite, è tornato a vincere nel turno infrasettimanale (2-1 al Lecce ).

Le statistiche delle due squadre in campo

In questo finale di stagione ogni punto è fondamentale e per le quote il match tra Atalanta e Juventus vede comunque la formazione di casa partire leggermente favorita. Da notare che in campionato, finora, la “Somma Gol Finale” più gettonata dall’undici di Gasperini è la “2” (festeggiata in ben 12 occasioni) mentre per la squadra di Allegri è la “1” (anch’essa vista 12 volte). Chissà che un esito “Multigol 1-2” non possa essere la chiave giusta per sciogliere questo rebus.