Pronostici Serie A, ecco le statistiche di Torino-Monza

Torino 45 punti, Monza 45 punti. La sfida tra queste due squadre parte in perfetta parità e, vista la posizione di assoluta tranquillità in classifica da parte di entrambe, i presupposti per una sfida a viso aperto sembrano esserci davvero tutti.

Il Monza nelle ultime nove partite ha perso soltanto una volta (in casa contro la Lazio) facendo registrare un assoluto equilibrio nelle altre otto esibizioni (quattro pareggi e quattro vittorie). Un ruolino di marcia recente migliore rispetto a quello granata che, nello stesso arco di giornate, ha perso in tre occasioni a cui vanno aggiunte quattro vittorie e due pareggi.

Riflettori puntati sui primi 45 minuti

Il Torino nelle ultime cinque gare disputate ha sempre fatto registrare il segno “2” alla fine del primo tempo (ovvero era in vantaggio in trasferta e in svantaggio in casa), un totale che arriva a sette se si considerano le ultime otto partite. Un dato che fornisce lo spunto per ricordare come, al contrario, il Monza al termine della prima frazione di gioco ha visto uscire soltanto un paio di segni “1” negli ultimi (addirittura) diciassette incontri disputati: era in vantaggio, metà gara, in casa contro l’Empoli alla giornata numero 25 e in svantaggio a Udine quattro turni più tardi.