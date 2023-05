Fulham-Leicester, il pronostico è una "doppia possibilità"

Fulham-Leicester, fai il tuo pronostico

Esito X o Goal da provare, ecco la quota

Sono ben 46 le reti messe a segno dal Leicester, miglior attacco se si considerano le ultime dieci della classifica. I problemi sono là dietro: il Leicester prende gol da ben 18 gare di fila, praticamente un girone intero. Vardy e compagni si giocano quasi tutto al Craven Cottage: le rivali nelle ultime tre giornate saranno Liverpool, Newcastle e West Ham. Non esattamente tre passeggiate di salute.

Il Fulham non pareggia da nove giornate consecutive e come il Leicester difficilmente festeggia un clean sheet (porta inviolata). Nelle sue 17 partite casalinghe si è visto 12 volte l’Over 2,5 e 11 il Goal. Con queste premesse, alla luce delle maggiori motivazioni degli ospiti, si può provare la doppia chance X2. In alternativa, l’esito “Multichance” X o Goal in lavagna a 1.47.