Pronostico Nottingham-Southampton, scontro diretto per la salvezza

City Ground di Nottingham, in palio una buona fetta di salvezza nel match tra Nottingham Forest e Southampton. I Saints sono ultimi in classifica con 24 punti ma con una vittoria tornerebbero in corsa per la permanenza in Premier League. I padroni di casa hanno la chance di toccare quota 33 punti e guardare così con più fiducia alle ultime tre giornate di campionato.