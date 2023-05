Formula 1: per la RedBull non c'è più quota....

Max Verstappen trionfa nel GP di Miami, prima tappa americana della stagione 2023 seguito da Perez e Alonso.

Dopo una partenza al nono posto a per colpa di una bandiera rossa causata da Leclerc in qualifica che ha impedito all’olandese di provare il giro veloce, il campione in carica vince ancora.

Dietro a Verstappen c’è il compagno di squadra, Sergio Perez. Il messicano si trova negli scarichi del numero 1 dopo un weekend iniziato in pole position.

Dietro a Fernando Alonso ci sono Russell e Sainz. In particolare, lo spagnolo firma una gara terribilmente sottotono con una penalità di 5 secondi per non aver rispettato la velocità in pit lane. Lo stesso vale per Leclerc: il monegasco, dopo un weekend caratterizzato da ben 2 ritiri (nella seconda sessione di prove libere e in qualifica), è costretto ad accontentarsi di un 7º posto. La Ferrari delude a Miami, con delle lotte serrate con la motorizzata Haas e troppi errori nello sviluppo della vettura.

La Mercedes si migliora in America con un 4º posto di Russell e un 6º di Hamilton.

La McLaren delude ancora con entrambe le monoposto nelle retrovie. Oscar Piastri taglia il traguardo 19º e Norris 17º dopo un contatto con De Vries in partenza (che si classifica 18º). L’olandese dell’Alpha Tauri delude ancora una volta: la prima stagione in F1 si sta rivelando un vero flop. Tsunoda sfiora la zona punti con un 11º posto dietro alla Haas di Magnussen, che oggi chiude una gara memorabile iniziata al 4º posto con non poche soddisfazioni.

Le Alpine arrivano a metà classifica con un 9º posto di Ocon e un 8º di Gasly.

Con un ennesima vittoria Red Bull si conclude il GP di Miami.