Serie A, Sassuolo-Bologna: statistiche e pronostico

Il derby emiliano tra Sassuolo e Bologna in questo girone di ritorno permette ad entrambe le squadre di scendere in campo senza particolari patemi visto che sia i neroverdi che i rossoblù non sembrano più avere né ambizioni né preoccupazioni.

Derby equilibrato, occhio al pareggio

Le due squadre, con il Bologna più avanti di un paio di lunghezze, navigano infatti a metà classifica a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione e abbastanza distanti dalle posizioni che valgono l’Europa. Morale? Potrebbe uscirne o un match giocato a viso apertissimo oppure una gara compassata dove la mancanza di stimoli potrebbe farla da padrona lasciando spazio ad una serie interminabile di passaggi senza la cattiveria agonistica necessaria per cercare la via del gol.

Le quote parlano di un sostanziale equilibrio (tra segno “1” e segno “2” non c’è una enorme differenza) e, alla fine, un punto per uno potrebbe anche non far male a nessuno. Il Bologna viene da quattro esiti “Goal” consecutivi mentre il Sassuolo, in casa, ha sempre realizzato almeno una rete ad eccezione di tre incontri: con il Milan (0-0 alla quarta giornata), con la Lazio (0-2 alla diciottesima giornata), con il Napoli (0-2 alla ventitreesima giornata).