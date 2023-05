Eurovision 2023, quote e favoriti: Svezia davanti, l'Italia con Mengoni...

È la settimana dell'Eurovision Song Contest, kermesse canora che quest'anno si svolge a Liverpool con l'Italia rappresentata da Marco Mengoni. In questi giorni sono in programma le semifinali ma l'attesa è tutta per la finalissima in programma il 13 maggio.

Svezia favorita, che quota per l'Italia!

Quote alla mano c'è una Nazione che parte nettamente davanti alle altre per la vittoria finale. Si tratta della Svezia, rappresentata dalla cantante Loreen, che con la sua "Tattoo" si gioca vincitrice a 1.80. Per lei sarebbe un bis dopo il trionfo nel 2012 con "Euphoria".

Le potenziali outsider per la Svezia sono Finlandia (3.50) e Francia (8.00). Il portacolori dell'Italia come detto sarà Marco Mengoni che porterà sul palco la sua "Due Vite" con cui ha vinto l'ultima edizione del Festival di Sanremo. Riuscirà il nostro artista a riportare la vittoria in Italia due anni dopo la vittoria dei Maneskin? Tale ipotesi vale circa 20 volte la posta.