Pronostico Milan-Inter, migliori quote e statistiche

Milano ombelico del mondo. Al Meazza si gioca l'andata dell'euro-derby Milan-Inter valido per l'andata delle semifinali di Champions League. Nella fase ad eliminazione diretta i rossoneri hanno eliminato Tottenham e Napoli subendo un solo gol nei quattro match giocati, i nerazzurri hanno superato Porto e Benfica con prove di carattere e intensità.

Il Milan ha iniziato a pedalare forte ad inizio aprile, vincendo 4-0 a Napoli. Da lì in poi altre otto partite senza sconfitta, una lunga parentesi chiusa col recente 2-0 alla Lazio. In questo periodo i rossoneri hanno collezionato ben 8 Under 2,5, tornando ad essere quelli solidi e concreti visti lo scorso anno quando chiusero il campionato col Tricolore sul petto.

L'Inter di Inzaghi ha ritrovato vittorie, cinque di fila, e certezze in tutti i reparti. Certezze che arrivano anche dalle vittorie sul Milan negli ultimi due precedenti stagionali, Serie A e Supercoppa italiana. Il Diavolo si è preso invece il derby del girone d'andata, vinto 3-2.

Nell'occasione sembra difficile ipotizzare un match spettacolare, la posta in palio è davvero altissima. Per i bookie è l'Inter ad avere le maggiori probabilità di vittoria, è un segno 2 che non scende sotto il 2.40 dunque una quota piuttosto alta. Pareggio e successo milanista sono ipotesi da circa 3.15 volte la posta.

L'esito che può "mettere tutti d'accordo" è l'Under 2,5, offerto a 1.60. Non è da escludere un risultato di parità al 90', con verdetto in bilico e brividi garantiti per il match di ritorno.

Con queste premesse il cluster di risultati da tenere d'occhio è: 0-0, 1-0, 0-1, 1-1.