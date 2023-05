Europa League, Roma-Bayer Leverkusen: quote e pronostico

Non c'è tempo per pensare alla stanchezza e agli infortuni. La semifinale di Europa League è alle porte e la Roma deve fare risultato contro il Bayer Leverkusen per guardare con ottimismo alla sfida di ritorno, in programma tra sette giorni alla BayArena.

Roma-Bayer Leverkusen, fai il tuo pronostico

Segna Abraham? Ecco la quota

Monaco (col brivido, ai rigori), Ferencvaros e Union Saint-Gilloise. Questi gli avversari superati dal Bayer nella fase ad eliminazione diretta di Europa League. Da ricordare che i tedeschi sono stati "retrocessi" dalla Champions avendo chiuso al terzo posto il loro girone dietro a Porto e Club Brugge.

In campionato il Bayer è sesto e il recente ko col Colonia (1-2) ha messo fine a una bella cavalcata: ben 14 risultati utili di fila.

Roma come detto in debito d'ossigeno ma l'atmosfera europea può curare le ferite del campionato, complice il fattore Olimpico. Per le quote sono favoriti i giallorossi a 2.16, il pareggio è offerto a 3.26 mentre il 2 del Bayer può arrivare fino a 3.62.

La Roma si gioca molto in casa ma allo stesso tempo vorrà evitare di scoprirsi troppo per evitare di prestare il fianco a Diaby e compagni. Ecco perchè la combo 1X+Multigol 1-4, a 1.55, può rappresentare un buon investimento. Alla stessa quota si può trovare il Multigol Casa 1-2 mentre come possibile marcatore occhio a Tammy Abraham, un suo gol triplica la posta.