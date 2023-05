Juve-Siviglia, il pronostico: le quote sono con Allegri

Dall' Atalanta al Siviglia , la Juve di Allegri è pronta a scendere nell'arena. Allo Stadium si gioca l'andata delle semifinali di Europa League e il pronostico , quote alla mano, è favorevole ai bianconeri . Guai tuttavia a sottovalutare una squadra che sa bene come si arriva in fondo a questa competizione.

Juventus-Siviglia, fai il tuo pronostico

Vlahovic primo marcatore? Scopri la quota

La Juve lotta, segna e concede poco. Nei suoi ultimi 13 incontri tra campionato e coppe è sempre uscito il Multigol 1-3, dunque nessuno 0-0 ma partite non molto spettacolari.

Del Siviglia può essere utile sapere che nelle tre trasferte di Europa League ha perso con Psv e Fenerbahce e pareggiato 2-2 col Man United. Gli andalusi negli ultimi dieci match giocati hanno segnato in otto occasioni, macchiando il loro ruolino di marcia con due sconfitte in Liga contro Girona e Getafe (0-2).

In questa sfida può essere una buona idea orientarsi sul No Goal, offerto a 1.72 da Cplay e Begamestar, il Goal invece paga doppio. Stesso scenario di quote sul Goal/No Goal per gli operatori Better e GoldBet, che (cambiando esito) propongono l'1 bianconero a 1.78, il pareggio a 3.55 e il 2 a 4.75. Su Cplay e Begamestar l'offerta per il segno 1 è pari a 1.81, la X è in lavagna a 3.52 mentre il 2 paga 4.81.

Dopo il gol all'Atalanta Vlahovic vuole ripetersi anche in coppa e il suo nome è in cima alla lista dei marcatori. Il serbo che segna in qualsiasi momento della gara vale 2.50, come primo marcatore è bancato a 4.75.