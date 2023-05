Pronostici Conference League, i numeri e le quote di West Ham-Az Alkmaar

Al "London Stadium" va in scena il confronto tra il West Ham di David Moyes e l'Az Alkmaar (squadra che nel suo percorso è riuscita ad eliminare la Lazio di Maurizio Sarri) allenata da Pascal Jansen. Gli "Hammers", reduci dalla vittoria interna contro il Manchester United (1-0), nel turno precedente hanno eliminato senza grossi problemi il Gent (gli inglesi dopo aver pareggiato per 1-1 in trasferta hanno battuto l'undici belga in casa con un netto 4-1) mentre gli olandesi hanno eliminato l'Anderlecht in rimonta dopo aver perso il match d'andata per 2-0 (3-0 al ritorno).