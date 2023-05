Colonia-Hertha, il pronostico dell'anticipo della 32ª giornata di Bundesliga

La terz'ultima giornata di Bundesliga scatta venerdì sera con l' anticipo Colonia-Hertha . Padroni di casa salvi grazie al blitz in casa del Bayer Leverkusen , berlinesi ultimi ma ancora in corsa per la permanenza nella massima serie tedesca grazie alla vittoria sullo Stoccarda della scorsa settimana.

Colonia-Hertha, fai il tuo pronostico

Colonia favorito ma è l'Hertha ad avere bisogno di punti

Da tre giornate a questa parte è l'ungherese Dardai a sedere sulla panchina dell'Hertha, che prima di battere lo Stoccarda aveva perso 0-2 col Bayern fuori e 2-4 in casa col Werder. Numeri impietosi con il fanalino di coda del campionato tedesco, che ha una media di due gol subìti a partita ed è ultimo anche quanto a punti ottenuti in trasferta (5 in 15 gare giocate).

Il Colonia in casa ha uno score equamente diviso tra vittorie, pareggi e sconfitte: un triplo "5". Di motivazioni per far punti non ne ha molte, se non quella di riabbracciare la vittoria davanti al suo pubblico che manca addirittura dal 12 febbraio: 3-0 all'Eintracht.

Per le quote è il Colonia a partire favorito, l'1 è offerto a 1.85 mentre il 2 vale circa 4 volte la posta. Detto dello 0-2 in casa del Bayern, le precedenti otto trasferte dell'Hertha avevano sempre regalato il Goal o l'Over 2,5. Per chi si "accontenta" della doppia possibilità "Goal o Over 2,5" la quota è 1.42, andando spediti sul Goal il premio sale a 1.70.