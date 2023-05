Serie A, quote e pronostico di Lazio-Lecce

Allo stadio Olimpico di Roma va in scena il confronto tra la Lazio (terza in classifica) e il Lecce (quint'ultimo). La squadra allenata da Maurizio Sarri dopo aver perso per 2-0 sul campo del Milan proverà a rialzare subito la testa contro un Lecce che in trasferta con 12 reti all'attivo viaggia a una media di soltanto 0,7 gol segnati a partita. La compagine di Marco Baroni trovandosi davanti a un avversario di livello superiore e avendo ben quattro punti di vantaggio sullo Spezia terz’ultimo potrebbe anche accontentarsi di un pareggio.

Biancocelesti favoriti ma...

Per le quote la Lazio parte senza dubbio con i favori del pronostico ma occhio a non trascurare troppo quel segno X che con Luis Alberto e compagni in campo non si vede dalla 26ª giornata. Allo stadio Olimpico il segno 1 moltiplica la posta per 1.70 ma alla stessa quota si può provare anche la “combo” che lega la doppia chance 1X al Multigol 2-4.