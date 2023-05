Inter-Sassuolo, le statistiche e il pronostico del match

Con la testa sicuramente rivolta al ritorno della semifinale di Champions l’ Inter , in questo quart’ultimo appuntamento di campionato, riceve il Sassuolo e non può comunque prendere sottogamba l’impegno. In gioco c’è infatti uno dei posti per l’ Europa che conta dell’anno prossimo e finire tra i primi quattro è fondamentale per l’economia dell’intera stagione.

Il Sassuolo non ha più alcuna preoccupazione e potrà quindi giocare a viso aperto anche se il suo rendimento recente è davvero altalenante con due vittorie, due pareggi e tre sconfitte (nelle ultime tre trasferte) nelle ultime sette giornate.

Fai ora i tuoi pronostici!

Il "ritardo" dei nerazzurri

Le quote sono dalla parte del segno “1” e, a proposito di “1”, vale la pena ricordare che l’Inter non fa registrare questo segno al 45’ da ben nove partite di campionato consecutive (da nove gare non chiude in vantaggio il primo tempo in casa e non è sotto all’intervallo in trasferta).