I pronostici di Pengwin, Inter-Sassuolo: analisi e consigli

Alle 20.45 di stasera è in programma la sfida tra Inter e Sassuolo , con i nerazzurri decisi a prendersi i tre punti per allungare in zona Champions .

Inter, missione continuità

L’Inter sembra essersi finalmente lasciata alle spalle il periodo negativo e dopo aver ritrovato continuità di risultati in campionato ha anche vinto per 2-0 la gara di andata della semifinale di Champions contro il Milan. Al momento i nerazzurri occupano la quarta piazza, un successo sarebbe fondamentale sia per la classifica che per mettere pressione alle avversarie.

Vero che il Sassuolo non ha vinto le ultime due partite disputate in campionatoe che non ha particolari obiettivi in questo finale di stagione. Altrettanto vero, però, che senza pressione addosso i neroverdi possono disputare una buona gara a San Siro. I ragazzi di Dionisi proveranno a bissare la vittoria ottenuta contro il Milan lo scorso 29 gennaio. Il Sassuolo non sbarca a San Siro per fare da sparring partner all’Inter. I nerazzurri solitamente producono una gran quantità di calci d’angolo, dal canto loro i neroverdi, con la qualità di cui dispongono sugli esterni, potrebbero guadagnarsene più di qualcuno.

Per questo motivo, la scelta ricade sull’esito Over 9,5 corner. Partita sulla carta “frizzante” e aperta, con occasioni da entrambe le parti. Almeno 10 corner ci possono stare.

Juve-Cremonese: Champions vs salvezza

Alle 20.45 di domenica la sfida tra Juve e Cremonese, con i bianconeri che dovranno trovare la concentrazione nella gara a cavallo tra le semifinali di Europa League. Juventus che ha vinto l’ultima gara contro l’Atalanta e che in settimana ha pareggiato all’ultimo secondo la partita contro il Siviglia grazie a Gatti. In attesa degli sviluppi extra-campo ci si aspetta una Vecchia Signora compatta per riuscire a concludere la stagione nelle prime 4. La Cremonese con la vittoria dell’ultimo turno contro lo Spezia ha portato a 3 il numero di gare senza sconfitte e si è rilanciata totalmente nella corsa salvezza.

Per questa sfida ci aspettiamo una Juve ben centrata e che vorrà gestire al meglio le energie in vista della prossima gara a Siviglia. Andiamo dunque su un 1+No Goal, in alternativa segnaliamo il cluster di risultati 1-0/2-0.

Fiorentina-Udinese: testa alle coppe?

Fiorentina-Udinese, una sfida tra squadre ferme a metà classifica e senza più alcun obiettivo concreto per il finale di Serie A.

Viola che si presenterà a questa gara con la testa altrove visto che giovedì prossimo dovrà provare a recuperare la partita contro il Basilea dopo aver perso l’andata. Importante, dunque, per Italiano riuscire a mantenere alta la concentrazione per questa sfida.

Udinese che è tornata a vincere nell’ultimo turno dopo 2 partite col 2-0 inflitto alla Sampdoria. La squadra friulana ha sicuramente i mezzi per infastidire i gigliati e andrà a Firenze per provare a far risultato.

Viste le premesse andiamo su una doppia chance X2 che si trova a davvero buona quota, visto che non ci aspettiamo una Fiorentina concentrata al 100% mentre invece l’Udinese vorrà cercare di dar seguito all’ultima bella prestazione.

