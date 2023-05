Scommesse Serie A, pronostico Verona-Torino: ok il Multigol Casa 1-2

Domenica alle 12:30 va in scena il confronto tra il Verona e il Torino.L'Hellas di Marco Zaffaroni non ha ancora raggiunto la salvezza matematica ma nelle precedenti 6 giornate di campionato è riuscita ad ottenere dei risultati molto interessanti. La compagine gialloblù ha perso soltanto una volta, al Bentegodi, contro l'Inter (6-0) mentre nelle restanti 5 gare ha fatto registrare 3 vittorie (2-1 in casa contro Sassuolo e Bologna e 1-0 in trasferta sul campo del Lecce) e 2 pareggi (entrambi fuori casa contro Napoli e Cremonese).