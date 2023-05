Serie A, pronostico Monza-Napoli: da non escludere il Goal al 90'

All' U-Power Stadium scendono in campo due squadre che possono senza dubbio ritenersi soddisfatte della stagione fin qui disputata. Il Monza , neopromosso, ha già raggiunto la salvezza matematica mentre il Napoli si è laureato campione d'Italia grazie all'1-1 ottenuto a Udine il 4 maggio scorso. Da sottolineare come sia i brianzoli che i partenopei non abbiano mai alzato bandiera bianca nelle ultime 6 gare del torneo.

Fai ora i tuoi pronostici!

Le quote sorridono ai partenopei ma...

Non avendo più nulla da perdere entrambe le compagini dovrebbero sfidarsi a viso aperto. Le occasioni da rete non dovrebbero quindi mancare e non si può escludere la possibilità che una delle due squadre riesca a segnare almeno due gol in questo incontro. L'Over 1,5 Casa (il Monza in casa ha realizzato 2 o più gol in 7 match) è in lavagna mediamente a 3.45 mentre l'Over 1,5 Ospite è proposto a 1.75. La "combo" che lega il Goal all'Over 2,5 invece moltiplica la posta per 2.25. Interessante anche l'opzione che prevede almeno una rete in entrambi i tempi di gioco (esito Goal) a 1.65.

Quote alla mano il Napoli parte favorito a 1.73 mentre il successo del Monza (squadra che non ha mai fatto registrare la "Somma Gol 3" nelle precedenti 9 giornate di campionato) paga 4.70.