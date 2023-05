Pronostico Juventus-Cremonese, le quote sorridono ai bianconeri

Il programma della 35ª giornata di Serie A prevede la sfida tra la Juventus e la Cremonese . La squadra allenata da Massimiliano Allegri in questa stagione ha conquistato la bellezza di 39 punti davanti al proprio pubblico, Dusan Vlahovic e compagni con 36 gol all'attivo e soltanto 12 al passivo hanno fatto registrare ben 12 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.

La Cremonese di Davide Ballardini occupa il penultimo posto della classifica ma nelle precedenti sei giornate del torneo ha perso soltanto una volta sul campo dell'Udinese (3-0). L'undici grigiorosso nelle restanti 5 gare ha totalizzato ben 11 punti contro Sampdoria (3-2), Empoli (1-0), Verona (1-1), Milan (1-1) e Spezia (2-0).

Le quote di questo incontro pendono tutte dalla parte della "Vecchia Signora" (il segno 1 moltiplica la posta per circa 1.35) ma visto lo stato di forma di Dessers e soci non si può di certo escludere almeno una rete da parte della formazione ospite. Il Goal al triplice fischio dell'arbitro è proposto mediamente a 2.10 mentre la "Somma Gol Ospite 1" si gioca a 2.70. Da provare la "combo" 1X+Under 3,5 a 1.57.