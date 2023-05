Premier League, Leicester-Liverpool: pronostico Goal+Over 2,5

Il posticipo della terz'ultima giornata di Premier League va in scena al King Power Stadium. Il Leicester cerca punti salvezza contro il Liverpool, reduce da sei vittorie consecutive. I Reds puntano a fare filotto, con 9 punti Klopp può sperare di chiudere tra le prime quattro e quindi di qualificarsi in Champions. Situazione difficile ma non compromessa per le Foxes, sconfitte dal Fulham 3-5 sette giorni fa: ventesima gara di fila con almeno un gol subìto. Difesa da bollino rosso, ben 64 reti al passivo in 35 partite.