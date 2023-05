Campionato Primavera, il pronostico di Roma-Cagliari

Roma-Cagliari, fai il tuo pronostico

Otto Goal di fila per il Cagliari

La sconfitta rimediata dal Sassuolo pochi giorni fa ha fatto scivolare la Roma al quinto posto in classifica. L'obiettivo playoff è più che mai alla portata di D'Alessio e compagni ma è necessario battere un Cagliari che con le due sconfitte rimediate di recente ha il fiato sul collo da parte dell'Atalanta, attualmente in zona playout.

Nelle ultime otto partite giocate dai sardi è sempre uscito il Goal, esito che si candida all'uscita anche contro una Roma che sta lottando con ardore in un momento non semplice: contro il Sassuolo Guidi ha dovuto rinunciare a tanti elementi, alcuni convocati per il Mondiale Under 20 e altri aggregati in prima squadra con Mourinho per la trasferta di Bologna.

Per le quote Roma comunque favorita per la vittoria al 90', l'1 è offerto a 1.66 mentre il segno 2 si gioca a 4.