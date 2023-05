Coppa del Brasile, ecco il pronostico di Palmeiras-Fortaleza

Riflettori puntati anche sugli ottavi di finale di coppa del Brasile . Il Palmeiras si presenta all'appuntamento con il Fortaleza dopo aver eliminato il Tombense con un complessivo 5-2 (i biancoverdi dopo aver vinto per 4-2 in casa hanno pareggiato per 1-1 al ritorno) mentre la formazione ospite nel turno precedente non ha dato scampo all' Aguia De Maraba (8-1 al termine dei 180 minuti).

Il Palmeiras non ha mai perso nelle ultime 20 gare ufficiali disputate all'Allianz Parque (16 vittorie e 4 pareggi). La compagine allenata dal portoghese Abel Ferreira parte con i favori del pronostico ma dovrà stare attenta a non sottovalutare un Fortaleza che non perde in trasferta dal 16 marzo scorso (4 vittorie e 3 pareggi).

Il "ritardo" del Palmeiras

Il Palmeiras non è mai rimasto a secco nelle precedenti 14 gare interne ma dal 4 febbraio scorso non termina un match davanti al proprio pubblico con esattamente 3 gol all'attivo. I biancoverdi inoltre nelle ultime 11 partite casalinghe hanno fatto registrare la "Somma Gol Casa: Pari" in ben 9 occasioni (per 6 volte hanno realizzato 2 reti e per tre volte si sono spinti fino a 4). Il Multigol Casa 2-4 contro il Fortaleza moltiplica la posta per circa 1.75.