Marcatori Serie A, i pronostici dello Scomm: Zaccagni, Leao e...

Manca sempre meno alla fine della Serie A , siamo al terz’ultimo giro e ogni occasione è propizia per andare a caccia di marcatori . Anche questa settimana, come ogni venerdì, ci pensa Lo Scomm . Il tipster , seguito sul suo profilo Instagram da ben 305 mila followers , pondera sempre le sue scelte e va a caccia di qualche nome meno “reclamizzato”. Un esempio? Scende in campo già stasera al Mapei Stadium...

Sassuolo-Monza

Il Monza gioca bene, si diverte ed è un Luna park in cui tutti si muovono piacevolmente. La truppa di Palladino stasera fa visita al Sassuolo, il match promette gol e divertimento e la scelta in chiave marcatori ricade su Patrick Ciurria. L’esterno brianzolo gode della fiducia del suo mister e può trovare il varco giusto per lasciare il segno. Un suo gol è in lavagna a 4.75, bella quota.

Atalanta-Verona

Un tempo (il secondo) a Salerno per scaldare i motori, ora potrebbe avere la sua chance dal primo minuto e tornare a festeggiare. Rasmus Hojlund è l’uomo da tenere d’occhio in Atalanta-Verona, il gol numero 8 in campionato è offerto a 2.50.

Milan-Sampdoria

Archiviata la semifinale di Champions con l’Inter, il Milan torna totalmente concentrato sul campionato. Pioli non ha smesso di credere al quarto posto e la gara con la già retrocessa Samp può essere l’occasione giusta per mettere fieno in cascina. Se Leao è in giornata non c’è difensore che tenga, paga doppio un gol del portoghese contro i blucerchiati.

Lecce-Spezia

Dopo Strefezza, Ceesay è il miglior marcatore del Lecce con 6 reti all’attivo. Il centravanti gambiano va a caccia del settimo sigillo nell’importante match salvezza contro lo Spezia. Può essere lui la giusta “carta” da giocare, è un investimento che renderebbe 3 volte la posta.

Udinese-Lazio

In otto incontri contro l’Udinese in carriera non ha mai segnato. Un tabù che Mattia Zaccagni vuole infrangere in un momento delicato, per lui (che non segna dall’8 aprile contro la Juve) e per la Lazio. Stiamo comunque parlando di un’ala da 10 gol in Serie A. Fiducia a Zaccagni, si gioca marcatore a 3.50.

Roma-Salernitana

La Roma che uscirà dal confronto con il Bayer Leverkusen è tutta da verificare, qualora Mourinho dovesse affidarsi ad Andrea Belotti (non sarebbe la prima volta) si può provare il Gallo, che ha fame di gol. Una sua rete paga 2.75.

Empoli-Juventus

Stesso discorso fatto per la Roma, anche la Juve ha alle spalle il retour match di Europa League e la formazione allegriana è ancora in divenire (al Castellani si gioca lunedì). Vlahovic va a corrente alternata, meglio provare Milik che in rapporto ai minuti giocati ha segnato 7 gol che non sono pochi. Il polacco a segno è un’opzione proposta a 2.50.