Barcellona campione di Spagna, il pronostico del match con la Real Sociedad

Il Barcellona si è tolto la soddisfazione di laurearsi aritmeticamente campione di Spagna nello stadio dei “cugini” dell’ Espanyol , battuti 4-2 e lasciati nelle sabbie mobili della zona retrocessione . Nella quartultima giornata di campionato il Barcellona ha l’occasione di festeggiare il titolo appena vinto davanti al suo pubblico. In questo contesto la Real Sociedad proverà a far ciò che non è riuscito... a quasi tutti: uscire indenne dal Camp Nou dove il Barça ha conquistato 14 vittorie e 3 pareggi (33 gol fatti e 2 subìti).

Le quote sorridono anche in questa occasione a Lewandowski e compagni, il polacco si sta giocando il titolo di Pichichi con Benzema: 21 centri per il polacco, 17 per il francese. Per la Real Sociedad quarta in classifica l’obiettivo è tenere a distanza il Villarreal, attualmente a meno 5 dai baschi.

Con il Barcellona quest’anno provare l’esito Goal è sempre un rischio ma nell’occasione almeno una rete per parte (a 1.80) potrebbe scapparci.