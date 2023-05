Pronostico Lecce-Spezia, le quote e le statistiche dell'incontro

Il programma della terz'ultima giornata di Serie A mette a confronto il Lecce e lo Spezia , due squadre che non hanno ancora raggiunto la salvezza matematica. La scorsa settimana i giallorossi hanno sfiorato il successo sul campo della Lazio (2-2 con gol del pareggio definitivo di Milinkovic-Savic arrivato nel recupero del secondo tempo) mentre i bianconeri hanno battuto in casa il Milan per 2-0.

Poche reti in vista, scopri il pronostico

La partita in programma al "Via del Mare" si preannuncia molto equilibrata e non dovrebbe regalare moltissime reti nel corso dei due tempi di gioco. Il Lecce (il segno 1 vale mediamente 2.20) davanti al proprio pubblico (3 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte con soli 16 gol all'attivo e 21 al passivo) ha chiuso ben 11 incontri su 17 con 1 o 2 reti al 90' mentre lo Spezia (il "2" è proposto a circa 3.55) in trasferta (2 vittorie, 4 pareggi e 11 ko con 12 reti realizzate e 30 subite) ha fatto registrare il Multigol 1-2 in 10 occasioni. Da provare la "combo" 1X più Under 3,5 offerta a 1.63.