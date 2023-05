Marcatori Serie A, Lo Scomm fa tre su tre con Leao! E non è finita...

Ciurria apre le danze in Sassuolo-Monza

Lo Scomm non è solito dare consigli "convenzionali" e la scelta paga, eccome se paga. In Sassuolo-Monza il tipster aveva suggerito Ciurria marcatore e puntualmente l'ala di Palladino ha lasciato il segno.

La seconda partita presa in esame dal Tipster era Atalanta-Verona, fiducia a Hojlund ripagata e quota 2.50 centrata. Il tris è arrivato in serata con Leao che non si è fatto neanche attendere troppo per trovare il gol in Milan-Sampdoria.

Trr partite, tre marcatori a segno. Con queste premesse occhi puntati sulle prossime indicazioni dello Scomm sulle gare di domenica e lunedì. Vale la pena ricordare che il Tipster ha indicato come marcatori Zaccagni in Udinese-Lazio, Ceesay in Lecce-Spezia, Belotti in Roma-Salernitana e Milik in Empoli-Juventus.