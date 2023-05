Pronostico Newcastle-Leicester, Paradiso vs Inferno

Il Leicester non poteva trovare avversario peggiore sulla tortuosa strada che porta alla salvezza . Le Foxes sono infatti attese dal temibile Newcastle , più che mai in corsa per un posto nella prossima edizione di Champions League . I Magpies hanno schiantato il Brighton di De Zerbi (4-1) nel recupero di giovedì scorso, collezionando la nona vittoria nelle ultime dodici di Premier League .

Le statistiche delle due squadre

Gli unici due passi falsi interni (più che giustificabili) dell’undici di Howe sono arrivati contro Liverpool e Arsenal, un doppio 0-2. Per il resto, al St. James’ Park il Newcastle ha ottenuto 11 vittorie e 5 pareggi. Dopo una prima parte di stagione caratterizzata dall’Under 2,5 i bianconeri hanno cambiato preferenza: restando alle ultime dodici gare giocate, l’Over 2,5 è uscito dieci volte!

Per il Leicester Goal e Over 2,5 sono stati una costante per tutto il campionato: 49 gol fatti e 67 subìti per le Foxes che da ben 21 incontri consecutivi non riescono a tenere la porta inviolata. Il dominante Newcastle di questa stagione sulla carta non dovrebbe avere problemi a “mangiarsi” il Leicester, che deve comunque giocare per vincere.

Per questa sfida si può provare a ipotizzare un range di reti sia per il Newcastle che per il Leicester e legarli in combo: il Multigol Casa 2-4+Multigol Ospite 1-3 rende 2.35 volte la posta. Tradotto: Newcastle a segno da due a quattro volte e Leicester in gol minimo una, massimo tre volte.