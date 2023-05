Pronostico Foggia-Audace Cerignola, aria di Over allo Zaccheria

Lunedì sera sono in programma le partite di ritorno degli ottavi dei playoff di Serie C (primo turno della fase nazionale). Tra i match in programma spicca Foggia-Audace Cerignola , con gli ofantini in netto vantaggio visto il 4-1 di pochi giorni fa al Monterisi .

Foggia-Audace Cerignola, fai il tuo pronostico

Precedenti a senso unico

Somma, Gallo e adesso Delio Rossi: cambiano gli allenatori ma per la terza volta in stagione il “derby di Capitanata” ha un solo padrone, l’Audace. In ordine temporale, blitz per 3-2 allo Zaccheria e poker al Monterisi (4-2) lo scorso 19 marzo.

Il risultato di giovedì suona come una sentenza, ai rossoneri serve infatti un miracolo sotto forma di vittoria con tre gol di scarto per accedere ai quarti (non sono previsti supplementari) e continuare la cavalcata verso la Serie B.

Lecito quanto meno attendersi una prova d’orgoglio da parte dei satanelli contro una squadra imbattuta da nove partite consecutive (sei vittorie e tre pareggi). Da provare la combo 1X+Over 1,5, fermo restando che Goal e Over 2,5 non dovrebbero tradire le attese.