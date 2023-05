Pronostico Real Sociedad-Almeria, statistiche e pronostico del match

Il ruolino di marcia della Real Sociedad parla chiaro, l'undici biancoblù nelle precedenti 6 giornate di campionato ha regalato ai suoi tifosi ben 4 vittorie (2-1 con il Rayo, 2-0 contro Osasuna e Real Madrid e 2-1 sul campo del Barcellona) e 2 pareggi (0-0 con il Betis.e 2-2 con il Girona).

L'Almeria ha vinto soltanto una delle 17 trasferte disputate in questo torneo, i "Leoni" nelle restanti 16 gare esterne hanno fatto registrare 4 pareggi e 12 sconfitte.

Una "combo" molto interessante

La Real Sociedad parte favorita (il segno 1 è proposto mediamente a 1.50) e sulla carta non dovrebbe trovare grossi problemi a battere una squadra che lontano dai lidi amici viaggia a una media di 2,78 reti incassate a partita. Da provare la "combo" che lega l'Over 1,5 Casa all'Under 1,5 Ospite.