Valladolid-Barcellona, il pronostico: blaugrana avanti con l'Over

Nel turno infrasettimanale di Liga il Barcellona campione di Spagna fa visita al pericolante Valladolid . Partita difficile per Los Pucelanos anche se, con l'obiettivo raggiunto, i blaugrana fanno un po' meno paura. Sabato, non a caso, un Barça meno affamato del solito ha perso 2-1 in casa contro la Real Sociedad (i blaugrana hanno realizzato il gol della bandiera al 90' grazie a un colpo di testa di Robert Lewandowski ).

Valladolid-Barcellona, fai il tuo pronostico

Molte reti in vista

L'arrivo del ct Paulo Pezzolano ad aprile sembrava aver risolto i problemi del Valladolid: sette punti in tre partite (pareggio per 3-3 con il Maiorca e due vittorie di misura contro Villarreal e Girona) . Poi, nelle successive cinque, sono arrivate altrettante sconfitte che hanno fatto ripiombare il club in zona rossa. Nel dettaglio il Valladolid ha fatto registrare 5 sconfitte contro Valencia (2-1), Atletico Madrid (5-2), Rayo Vallecano (2-1), Siviglia (3-0) e Cadice (2-0).

Il Barcellona, dopo aver battuto 4-2 l'Espanyol nella gara che ha incoronato Xavi re di Spagna, ha concesso il bis in fatto di Goal+Over 2,5 perdendo 1-2.

Una tendenza che dovrebbe essere confermata anche in questa sfida, caratterizzata dalla voglia di riscatto del Barcellona e dal bisogno di punti del Valladolid. L'Over 2,5, esito centrato in questa stagione per 8 volte dai biancoviola in casa e per 9 volte dai blaugrana in trasferta, si può trovare in lavagna a circa 1.55, stuzzica la "combo" con il Goal al termine del secondo tempo di gioco.

Curiosità: il Barcellona di Xavi nelle precedenti 12 gare esterne ufficiali non ha mai realizzato esattamente tre reti. Sul campo di un Valladolid che al "José Zorrilla" ha già subito ben 24 gol si può pensare che i blaugrana riescano ad andare a segno per almeno due o tre volte. Per alzare il coefficiente di difficoltà, in alternativa al "Goal+Over 2,5", si può provare l'opzione che lega il Multigol Casa 1-2 al Multigol Ospite 2-3. Per i meno audaci c'è l'accoppiata Over 0,5 primo tempo più Over 0,5 secondo tempo.