Fiorentina-Inter, chi vince la Coppa Italia? Quote e pronostico

Dopo aver vinto la Supercoppa italiana contro il Milan , l' Inter va a caccia del secondo trionfo stagionale per poi dare la caccia al tris in finale di Champions League . I nerazzurri sono i campioni in carica mentre per i viola la finale di Coppa Italia mancava da ben nove anni.

Inter favorita ma occhio ai viola

In campionato reciproco "scambio di cortesie": vittoria pirotecnica dell'Inter al Franchi per 4-3 e blitz viola a San Siro per 1-0 firmato Bonaventura. In Coppa Italia l'ultimo incrocio risale agli ottavi dell'edizione 2020/21, al 90' fu 1-1 poi Lukaku risolse la contesa allo scadere dei supplementari.

Del cammino nerazzurro in questo torneo sorprende un dato: contro Parma, Atalanta e Juventus (doppio confronto) Dzeko e compagni hanno sempre segnato un gol esatto al 90'. Quattro dunque le reti interiste, una sola delle quali è stata messa a segno nel primo tempo: autore Dimarco, nel ritorno della semifinale contro la squadra di Allegri. Per i nerazzurri anche un poker di esiti Under 2,5 a referto.

Sampdoria, Torino e Cremonese gli ostacoli superati dalla Fiorentina di Italiano dagli ottavi in poi. Un solo gol subìto dai toscani, quello di Karamoh (a tempo scaduto) nei quarti di finale, che ha "impedito" ai gigliati di perfezionare l'en plein di No Goal+Under 2,5 nel torneo.

Che partita sarà secondo i bookie? Inter favorita sulle lavagne di Cplay e Begamestar, il 2 al 90' vale 2.10 mentre l'1 si gioca a 3.55 e la X a 3.48. Su Better e GoldBet la quota per il segno 2 scende a 2.05, il pareggio è a 3.50 con l'1 proposto sempre a 3.55.

La Fiorentina nel corso della stagione si è guadagnata credito e non vuole vestire i panni dell'outsider di turno destinata a soccombere. I viola possono trovare la via della rete nel corso dei 90 minuti regolamentari, da provare il Multigol Casa 1-2 offerto a 1.60.