Pronostico Brighton-Man City, una festa per tutti!

Solo sorrisi per De Zerbi e Guardiola, di fronte nel recupero della trentaduesima giornata di Premier League. Con il 3-1 al Southampton il Brighton ha festeggiato la prima, storica qualificazione in Europa per la prossima stagione (manca solo l'aritmetica ma sarà Europa League). Il City nel weekend si è laureato campione d'Inghilterra ancor prima di scendere in campo contro il Chelsea, battuto 1-0.