Scommesse Liga, ecco il pronostico di Elche-Siviglia

Il Siviglia a tre giornate dal termine del campionato è ancora in corsa per il settimo posto, ultima posizione utile per poter partecipare alle prossime coppe europee in caso di sconfitta nella finale di Europa League con la Roma. Gli andalusi dopo aver pareggiato per 0-0 il derby con il Betis giocano in trasferta sul campo di un Elche già retrocesso e capace di conquistare soltanto 13 punti davanti al proprio pubblico (3 vittorie, 4 pareggi e ben 10 sconfitte).