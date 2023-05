Liga, quote e pronostico di Betis-Getafe

In una Liga che ha già decretato il nome del suo vincitore non rimane altro che seguire da vicino le sfide che mettono in palio gli ultimi posti validi per l'Europa. Al " Benito Villamarin " un Betis posizionato al 6° posto in classifica con 6 punti di vantaggio sull' Athletic Bilbao si appresta a ricevere un Getafe che non ha ancora raggiunto la salvezza matematica.

La compagine biancoverde ha perso soltanto una delle ultime cinque gare disputate davanti al proprio pubblico, nel dettaglio la squadra di Manuel Pellegrini dopo aver vinto per 1-0 contro il Maiorca ha perso per 2-0 con il Cadice. Il Betis poi è subito riuscito a rialzare la testa conquistando ben 7 punti nelle successive 3 partite casalinghe (3-1 con l'Espanyol, 0-0 contro la Real Sociedad e 3-1 con il Rayo).

Il Getafe in trasferta non vince in campionato dal lontano 30 ottobre scorso, un 1-0 sul campo dell'Elche a cui hanno fatto seguito soltanto 3 pareggi e ben 8 sconfitte. Le quote di questo incontro pendono tutte dalla parte dei padroni di casa che almeno sulla carta non dovrebbero tradire le attese, il segno 1 al termine del secondo tempo moltiplica la posta per 2.05. Per i meno coraggiosi c'è la "combo" 1X più Multigol 1-4 proposta mediamente a 1.55.