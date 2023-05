Playout Serie B, il pronostico di Cosenza-Brescia

Cosenza e Brescia si giocano la permanenza in Serie B in 180 minuti ad alta tensione. La gara d'andata si gioca giovedì al San Vito-Marulla, ritorno al Rigamonti il 1° giugno. In caso di parità di gol nel doppio confronto si procederà con supplementari ed eventualmente rigori.

Cosenza-Brescia, fai il tuo pronostico

Statistiche e quote dicono Under 2,5

Si riparte da zero ma non si può ignorare il fatto che il Cosenza non vinca da sette partite di fila: cinque pareggi e due sconfitte. Il Brescia si è garantito questo spareggio rimontando 2 reti al Palermo nell'ultima giornata, l'ultima vittoria dei lombardi coincide proprio con lo scontro diretto con i calabresi lo scorso 1° maggio: 2-1 al Rigamonti. Nella tana dei Lupi, invece, il confronto era finito in parità: 1-1.

Parità assoluta nel computo dei Goal/No Goal: 19 per parte, e degli Under/Over 2,5, con Cosenza e Brescia che hanno centrato 24 volte a testa l'Under e nelle restanti 14 l'Over.

Per le quote è probabile un match con massimo due reti totali, l'Under si gioca a 1.60 mentre l'Over paga 2.20. L'opzione Multigol 1-2 è in lavagna a 1.90, tenendo presente che la somma gol 2 risulta la più gradita alle due compagini.