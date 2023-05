Scommesse Liga, quote e pronostico di Maiorca-Valencia

Quando mancano soltanto tre giornate al termine della Liga Maiorca e Valencia sono posizionate nella parte medio-bassa della classifica rispettivamente con 44 e 40 punti. I "Pirati", ormai salvi e con pochissime chance di riuscire a raggiungere la zona Europa, non hanno mai perso nelle precedenti cinque gare interne di campionato. In queste cinque partite Muriqi e soci (2 vittorie e 3 pareggi) hanno regalato per ben quattro volte l'Under 2,5, un esito che il Maiorca in questa stagione ha centrato in ben 14 occasioni su 17 in casa.