Osasuna-Athletic Bilbao, ecco le quote e le statistiche del match

Osasuna-Athletic Bilbao è il match che chiude la 36ª giornata di Liga . Il confronto tra la squadra allenata da Jagoba Arrasate e quella guidata da Ernesto Valverde mette in palio punti importanti in chiave Conference League . La partita promette spettacolo, i baschi nelle precedenti cinque gare disputate in trasferta hanno sempre segnato e subito almeno un gol e in quattro di queste hanno anche centrato anche l' Over 2,5 al 90'.

Prendendo in esame le ultime cinque sfide interne dell'Osasuna invece si nota subito che il Goal ha risposto presente soltanto in 3 occasioni ma per ben 4 volte i rossoblù hanno fatto registrare l'Over 2,5 al triplice fischio dell'arbitro.

Goal in vista

Quote alla mano la sfida si preannuncia molto equilibrata, il segno 1 moltiplica la posta per circa 2.95 mentre il "2" è in lavagna mediamente a 2.45. La possibilità che entrambe le compagini riescano a segnare almeno un gol in questo incontro è proposta a 1.80.