Liga Portugal, il pronostico di Vizela-Sporting

Vizela-Sporting Lisbona, fai il tuo pronostico

Sporting, i due risultati "mai visti"

In questo contesto il match conta solo per le statistiche. E a proposito di statistiche, vale la pena segnalare che il Vizela è rimasta l'unica squadra del campionato portoghese a non aver centrato la "Somma gol maggiore di 4".

Lo Sporting è imbattuto in campionato dal 12 febbraio (1-2 col Porto) e, per quello che può contare questo match, vorrà chiudere con una vittoria. Con i Leoni di Lisbona in campo lo 0-3 e l'1-3 non sono ancora usciti, un'indicazione interessante per le scommesse relative al "Risultato esatto Multiesiti".

Sempre per provare una giocata meno scontata del solito, occhio al Multigol Ospite 2-3 che vale un raddoppio.