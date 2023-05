Campionato portoghese, il pronostico di Rio Ave-Famalicao

Liga Portugal, il programma dell'ultima giornata di campionato mette a confronto due squadre già salve e senza più obiettivi. Da una parte c'è il Rio Ave, club che in casa ha centrato il successo nel 50% delle partite disputate (8 su 16), mentre dall'altra c'è un Famalicao che oltre ad aver tirato i remi in barca già da diverse settimane (solo un punto conquistato nelle precedenti quattro giornate) ha vinto soltanto in 4 delle 16 trasferte disputate in campionato.