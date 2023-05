Scommesse speciali Roma-Siviglia, un gol lampo nella finale? Ecco la quota

Manca sempre meno alla finale di Europa League, in programma mercoledì 31 maggio a Budapest. Di fronte Roma e Siviglia, un match interessante sotto tanti punti di vista. Anche per le scommesse speciali predisposte dai bookmaker, che hanno aperto il gioco su tipologie come: gol, ammonizioni e punizioni nel 1° minuto di gioco. Eccole nel dettaglio con le relative quote.